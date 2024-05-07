Визиты партнеров и гарантии безопасности. Зеленский анонсировал важные новости на ближайшие недели

По словам президента, сейчас готовятся встречи и документы, которые точно станут новостями в ближайшие недели.

"Новые визиты в Украину наших партнеров. Новые соглашения по безопасности для нашего государства и жизни в целом в Европе. И, конечно, мы продолжаем готовить фактический старт переговоров с Европейским Союзом на июнь. С нашей, украинской стороны все детали будут проработаны на сто процентов. Украина выполнила свои обязательства", - сказал президент.

По его словам, на такую же результативную активность Украины рассчитывает и со стороны партнеров.