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Визиты партнеров и гарантии безопасности. Зеленский анонсировал важные новости на ближайшие недели

Архивное фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В ближайшие недели в Украину с визитом прибудут иностранные партнеры и будут подписаны новые соглашения по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

По словам президента, сейчас готовятся встречи и документы, которые точно станут новостями в ближайшие недели. 

"Новые визиты в Украину наших партнеров. Новые соглашения по безопасности для нашего государства и жизни в целом в Европе. И, конечно, мы продолжаем готовить фактический старт переговоров с Европейским Союзом на июнь. С нашей, украинской стороны все детали будут проработаны на сто процентов. Украина выполнила свои обязательства", - сказал президент.

По его словам, на такую же результативную активность Украины рассчитывает и со стороны партнеров.

Гарантии безопасности для Украины

Ряд западных стран уже подписали с Украиной соглашения о гарантиях безопасности. Этот процесс стартовал после Вильнюсского саммита НАТО.

Недавно Зеленский говорил, что Украина готовит еще семь новых соглашений о гарантиях безопасности.

А вчера в Офисе президента сообщили, что Украина провела четвертый раунд переговоров с США по подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

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