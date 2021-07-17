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Визит Зеленского в США, скорее всего, состоится в августе, - источник

Автор: Владислав Красинский

Переговоры о дате визита президента Владимира Зеленского в США продолжаются. Скорее всего, он состоится в начале августа.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

"Новых деталей нет. Дата согласовывается. Скорее всего, начало августа", – уточнил собеседник.

Ранее в СМИ появилась информация, что визит Зеленского в Штаты в июле уже не состоится. Американская сторона якобы предлагает провести его ближе ко Дню независимости в конце августа.

Напомним, в Офисе президента заявляли, что дата и повестка саммита пока находится на стадии согласования. В Белом доме также заявляли, что даты пока нет.

Как известно, Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

Ожидалось, что визит Зеленского в США произойдет в конце июля 2021 года.

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