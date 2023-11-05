Візит Зеленського до Ізраїля під загрозою: в ЗМІ пояснили причину

За словами українського дипломата, президент й справді планував відвідати Ізраїль, однак витік інформації про його поїздку поставив її під загрозу.

"Він хотів, щоб поїздка була публічною, коли він ступить на ізраїльську землю. Він дуже розчарований", - додав дипломат.

Як відзначає видання, Володимир Зеленський й прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху не відвідували країни один одного з початку повномасштабного вторгнення терористів на територію України. З огляду на те, що Росія приймає у себе представників ХАМАСу і вносить в ООН резолюції проти Ізраїлю, Єрусалим, можливо, пересуне "стрілку годинника" ближче до Києва.

Візит Володимира Зеленського до Ізраїля

Після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, Володимир Зеленський попросив розглянути можливість візиту до країни, щоби висловити свою солідарність. Деякі ЗМІ стверджували про нібито відмову лідеру України щодо поїздки, однак цю інформацію заперечив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Пізніше посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що президент може приїхати до Ізраїлю з візитом у будь-який час, але точної дати немає.

Вчора, 4 листопада, The Times of Israel опублікувало новину про те, що лідер України планує відвідати Єрусалим вже наступного тижня.