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Візит Зеленського в Ізраїль планувався, але був відкладений, - посол

Фото: посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова, Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч

Президент України Володимир Зеленський планував відвідати Ізраїль, втім візит було відкладено. Це відбулось з ініціативи української сторони.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Бродський висловив вдячність за заклик президента України Володимира Зеленського до світових лідерів проявити солідарність з Ізраїлем після подій 7 жовтня.

"Ми цінуємо заклик президента, який було зроблено одразу після 7 жовтня, до світових лідерів приїхати до Ізраїлю, виявити солідарність," - зазначив він.

Проте, за словами посла, президент України поки що не здійснив візит до Ізраїлю.

"На жаль, сам президент не приїхав досі до Ізраїлю. Ми сподіваємося, що цей візит таки відбудеться. Ми будемо раді бачити президента Зеленського в Ізраїлі в будь-який момент", - додав Бродський.

Посол також повідомив, що конкретних дат візиту наразі немає, оскільки попередню дату було відкладено з ініціативи української сторони.

Також Бродський наголосив на підтримці з боку України та підкреслив важливість громадської думки, яка є проізраїльською.

"Однозначно було помічено позицію України, однозначно помічено підтримку з боку України. Україна, я говорив це у багатьох інтерв'ю, – одна з найбільш проізраїльських країн у Європі. Причому ми відчуваємо це на всіх рівнях, і що особливо важливо, ми відчуваємо це у плані громадської думки України, яка є однозначно на боці Ізраїлю", - заявив посол.

Візит Зеленського до Ізраїля

Після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, Володимир Зеленський попросив розглянути можливість візиту до країни, щоби висловити свою солідарність

Пізніше посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський заявив, що президент може приїхати до Ізраїлю з візитом у будь-який час, але точної дати немає.

Втім візит Зеленського до Ізраїлю відтермінувався до невизначеної дати на тлі війни в Україні. Президент пояснив, що його візит до країни залежить від багатьох речей.

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Володимир ЗеленськийІзраїль