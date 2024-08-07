Візит Зеленського в Ізраїль планувався, але був відкладений, - посол

Бродський висловив вдячність за заклик президента України Володимира Зеленського до світових лідерів проявити солідарність з Ізраїлем після подій 7 жовтня.

"Ми цінуємо заклик президента, який було зроблено одразу після 7 жовтня, до світових лідерів приїхати до Ізраїлю, виявити солідарність," - зазначив він.

Проте, за словами посла, президент України поки що не здійснив візит до Ізраїлю.

"На жаль, сам президент не приїхав досі до Ізраїлю. Ми сподіваємося, що цей візит таки відбудеться. Ми будемо раді бачити президента Зеленського в Ізраїлі в будь-який момент", - додав Бродський.

Посол також повідомив, що конкретних дат візиту наразі немає, оскільки попередню дату було відкладено з ініціативи української сторони.

Також Бродський наголосив на підтримці з боку України та підкреслив важливість громадської думки, яка є проізраїльською.

"Однозначно було помічено позицію України, однозначно помічено підтримку з боку України. Україна, я говорив це у багатьох інтерв'ю, – одна з найбільш проізраїльських країн у Європі. Причому ми відчуваємо це на всіх рівнях, і що особливо важливо, ми відчуваємо це у плані громадської думки України, яка є однозначно на боці Ізраїлю", - заявив посол.