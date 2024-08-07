Визит Зеленского в Израиль планировался, но был отложен, - посол

Президент Украины Владимир Зеленский планировал посетить Израиль, однако, визит был отложен. Это произошло по инициативе украинской стороны.
Об этом в интервью рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.
Бродский выразил благодарность за призыв президента Украины Владимира Зеленского к мировым лидерам проявить солидарность с Израилем после 7 октября.
"Мы ценим призыв президента, сделанный сразу после 7 октября, к мировым лидерам приехать в Израиль, проявить солидарность", - отметил он.
Однако, по словам посла, президент Украины пока не совершил визит в Израиль.
"К сожалению, сам президент не приехал до сих пор в Израиль. Мы надеемся, что этот визит таки состоится. Мы будем рады видеть президента Зеленского в Израиле в любой момент", - добавил Бродский.
Посол также сообщил, что конкретных дат визита пока нет, поскольку предыдущая дата была отложена по инициативе украинской стороны.
Также Бродский отметил поддержку со стороны Украины и подчеркнул важность общественного мнения, которое является произраильским.
"Однозначно была замечена позиция Украины, однозначно замечена поддержка со стороны Украины. Украина, я говорил это во многих интервью, – одна из самых произраильских стран в Европе. Причем, мы чувствуем это на всех уровнях, и что особенно важно, мы чувствуем это в плане общественного мнения Украины, однозначно на стороне Израиля", - заявил посол.
После нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября Владимир Зеленский попросил рассмотреть возможность визита в страну, чтобы выразить свою солидарность.
Позже посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что президент может приехать в Израиль с визитом в любое время, но точной даты нет.
Впрочем, визит Зеленского в Израиль отсрочился до неопределенной даты на фоне войны в Украине. Президент пояснил, что его визит в страну зависит от многих вещей.
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