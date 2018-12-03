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Візит Юнкера в парламент Франції скасували через паливні протести

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 17:05
Візит Юнкера в парламент Франції скасували через паливні протести
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Юнкер планував відправитися в Париж, щоб виступити перед французькими депутатами, а потім провести з ними дебати

Звернення президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера до Національної асамблеї Франції було скасовано, щоб "віддати пріоритет" слуханням щодо протестів, які тривають у країні вже кілька тижнів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Politico.

Повідомляється, що Юнкер планував відправитися в Париж, щоб виступити перед французькими депутатами, а потім провести з ними дебати.

Президент Європейської комісії мав зустрітись з головою Національної асамблеї Рішаром Ферраном і з президентом Франції Еммануелем Макроном. Остання зустріч може ще відбудуться.

Відзначимо, в результаті зіткнень між демонстрантами, які протестують проти підвищення цін на паливо, і правоохоронцями у Франції затримали 412 осіб. Крім того, 133 людини були поранені, в тому числі і співробітники поліції.

Зазначимо, влада Франції обговорювала можливість введення режиму надзвичайного стану через протестні акції в Парижі. За словами представника французького уряду Бенжамена Гриво, ініціатива запропонована для того, щоб не допустити повторення масових вуличних заворушень.

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Новини України ФранціяпротестЖан-Клод Юнкер
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