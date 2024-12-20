Візит спецпредставника Трампа до України вже готують, дата визначена, - МЗС

Речник МЗС підтвердив, що в Україні чекають на Кіта Келлога. МЗС як зовнішньополітичне відомство залучене до підготовки візиту спецпредставника Трампа до України.

За словами Тихого, попередньо визначена дата візиту. Проте речник не озвучив її з безпекових міркувань.

"Будемо раді його приймати, провести з ним спілкування та донести свою точку зору, донести інформацію з українського боку, яку важливо враховувати при розробці бачення новою командою шляхів для досягнення справедливого миру", - наголосив він.