Визит спецпредставителя Трампа в Украину уже готовят, дата определена, - МИД

Визит Келлога в Украину

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп после победы на выборах заявил, что назначит специального представителя по вопросам Украины и России. Он предложил назначить на эту должность генерала в отставке Кита Келлога. Больше о Ките Келлоге - в материале РБК-Украина.

На днях Reuters сообщило, что Келлог в начале января планирует посетить Украину. Также отмечается, что он поедет в Рим и Париж. Источники Reuters указывают, что Келлог не собирается ехать в Москву.

Президент Владимир Зеленский подтвердил визит Кита Келлога в Украину. По его словам, визит спецпредставителя состоится в начале января, то есть еще до инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января.

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