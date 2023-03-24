Візит Сі до Путіна став "тривожним меседжем" підтримки РФ, - Остін

Зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним і підписання документів про двостороннє партнерство надсилають "тривожний меседж" про підтримку КНР Росії.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За його словами, зустріч з Путіним стали "демонстрацією підтримки", хоча зараз і немає фактів про передачу Китаєм летального озброєння.

"Візит Сі до путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки", - зауважив міністр оборони США.

Остін також наголосив, що надання Китаєм матеріальної підтримки РФ може вплинути на продовження війни.