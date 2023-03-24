Візит Сі до Путіна став "тривожним меседжем" підтримки РФ, - Остін
Зустріч лідера Китаю Сі Цзіньпіна з російським диктатором Володимиром Путіним і підписання документів про двостороннє партнерство надсилають "тривожний меседж" про підтримку КНР Росії.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За його словами, зустріч з Путіним стали "демонстрацією підтримки", хоча зараз і немає фактів про передачу Китаєм летального озброєння.
"Візит Сі до путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки", - зауважив міністр оборони США.
Остін також наголосив, що надання Китаєм матеріальної підтримки РФ може вплинути на продовження війни.
Нагадаємо, що Сі прилетів до Москви 20 березня.
Всі подробиці щодо візиту лідера КНР до Путіна можна дізнатись в матеріал РБК-Україна.
Пізніше в Офісі президента заявили, що Путін покладав на результати зустрічі значно більші сподівання, ніж вийшло.
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