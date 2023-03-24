Визит Си к Путину стал "тревожным месседжем" поддержки РФ, - Остин
Встреча лидера Китая Си Цзиньпина с российским диктатором Владимиром Путиным и подписание документов о двустороннем партнерстве присылают "тревожный месседж" о поддержке КНР России.
Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По его словам, встреча с Путиным стала "демонстрацией поддержки", хотя сейчас и нет фактов о передаче Китаем летального вооружения.
"Визит Си к Путину и его многодневное пребывание там, я думаю, посылает очень тревожный месседж, месседж поддержки", - отметил министр обороны США.
Остин также подчеркнул, что предоставление Китаем материальной поддержки РФ может повлиять на продолжение войны.
Напомним, что Си прилетел в Москву 20 марта.
Все подробности визита лидера КНР к Путину можно узнать в материал РБК-Украина.
Позже в Офисе президента заявили, что Путин возлагал на результаты встречи гораздо большие надежды, чем получилось в итоге.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.