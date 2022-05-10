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Визит президента США в Украину пока не планируется, - Псаки

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Вашингтон, Вторник 10 мая 2022 00:40
Визит президента США в Украину пока не планируется, - Псаки Джен Псаки (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден на сегодняшний день не планирует поездку в Украину. По словам пресс-секретаря, говорить об анонсе официального визита пока рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки в ходе пресс-брифинга отметила, что президент США хотел бы лично посетить Украину. Но пока такая поездка американским лидером не запланирована.

Напомним, что США второй раз в истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи и поможет нам в борьбе с оккупантами.

Ранее Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины. По его словам, наша страна получит артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

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