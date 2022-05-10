Візит президента США в Україну поки не планується, - Псакі

Президент США Джо Байден на сьогоднішній день не планує поїздку в Україну. За словами прес-секретаря, говорити про анонс офіційного візиту поки рано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

Джен Псакі в ході прес-брифінгу зазначила, що президент США хотів би особисто відвідати Україну. Але поки така поїздка американським лідером не запланована.

Нагадаємо, що США вдруге в історії ввели ленд-ліз. Підписаний Джо Байденом закон прискорить постачання військової допомоги і допоможе нам у боротьбі з окупантами.

Раніше Байден оголосив новий пакет військової допомоги для України. За його словами, наша країна отримає артилерійські боєприпаси, радари та інше військове обладнання.

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