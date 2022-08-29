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Уже в пути. Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

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Понедельник 29 августа 2022 08:07
Уже в пути. Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС Фото: Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Олег Васкив

Миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС. Эксперты прибудут на станцию через несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Наступил день, миссия МАГАТЭ поддержки и помощи ЗАЭС сейчас в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе", - отметил он.

Гросси подчеркнул, что гордится возможностью возглавить экспертов, которые прибудут на ЗАЭС позже на этой неделе.

Напомним, аналитики ISW проинформировали, что Россия пытается препятствовать работе МАГАТЭ на ЗАЭС и начала внедрять стратегии, подобные тем, которые использовал Иран.

К слову, в Государственном департаменте США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС Война России против Украины
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