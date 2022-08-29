Уже в пути. Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии отправилась на Запорожскую АЭС. Эксперты прибудут на станцию через несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"Наступил день, миссия МАГАТЭ поддержки и помощи ЗАЭС сейчас в пути. Мы должны защитить безопасность крупнейшего ядерного объекта в Украине и Европе", - отметил он.
Гросси подчеркнул, что гордится возможностью возглавить экспертов, которые прибудут на ЗАЭС позже на этой неделе.
Напомним, аналитики ISW проинформировали, что Россия пытается препятствовать работе МАГАТЭ на ЗАЭС и начала внедрять стратегии, подобные тем, которые использовал Иран.
К слову, в Государственном департаменте США призвали создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской АЭС.
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