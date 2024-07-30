Чи наблизив візит Кулеби до Китаю зустріч Зеленського та Сі Цзіньпіна: відповідь МЗС

"Українсько-китайський діалог дуже динамічно розвивається, особливо цього року. І ми переконані, що він продовжить розвиватися на різних рівнях, будуть ще зустрічі і розмови", - заявив Тихий.

Речник відомства додав, що робота над зустріччю Зеленського та Сі Цзіньпіна ведеться постійно. Водночас нещодавній візит Дмитра Кулеби до Китаю - наблизив переговори між лідерами країн.

"Але коли така зустріч буде, коли ця домовленість буде досягнута, ранувато говорити", - додав Тихий.

Візит Кулеби до Китаю

23 липня Кулеба прибув до Китаю на запрошення свого китайського колеги Ван І. Під час перемовин сторони порушили питання війни Російської Федерації проти України, а також двосторонні відносини Києва та Пекіна.

Як розповів Зеленський, Україна отримала від Китаю сигнал щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету.

Більш детально про візит Кулеби - у матеріалі РБК-Україна.