Приблизил ли визит Кулебы в Китай встречу Зеленского и Си Цзиньпина: ответ МИД

"Украинско-китайский диалог очень динамично развивается, особенно в этом году. И мы убеждены, что он продолжит развиваться на разных уровнях, будут еще встречи и разговоры", - заявил Тихий.

Спикер ведомства добавил, что работа над встречей Зеленского и Си Цзиньпина ведется постоянно. В то же время недавний визит Дмитрия Кулебы в Китай - приблизил переговоры между лидерами стран.

"Но когда такая встреча будет, когда эта договоренность будет достигнута, рановато говорить", - добавил Тихий.

Визит Кулебы в Китай

23 июля Кулеба прибыл в Китай по приглашению своего китайского коллеги Ван И. Во время переговоров стороны подняли вопрос войны Российской Федерации против Украины, а также двусторонние отношения Киева и Пекина.

Как рассказал Зеленский, Украина получила от Китая сигнал поддержки территориальной целостности и суверенитета.

Более подробно о визите Кулебы - в материале РБК-Украина.