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Приблизил ли визит Кулебы в Китай встречу Зеленского и Си Цзиньпина: ответ МИД

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Си Цзиньпин, лидер КНР (коллаж, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Сергей Пышкин

В этом году Украина и Китай динамично развивают диалог между собой. Работа над встречей президента Владимира Зеленского и лидера Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина ведется, впрочем, пока об этом говорить еще рано.

Об этом во время брифинга рассказал спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий в ответ на вопросы корреспондента РБК-Украина.

"Украинско-китайский диалог очень динамично развивается, особенно в этом году. И мы убеждены, что он продолжит развиваться на разных уровнях, будут еще встречи и разговоры", - заявил Тихий.

Спикер ведомства добавил, что работа над встречей Зеленского и Си Цзиньпина ведется постоянно. В то же время недавний визит Дмитрия Кулебы в Китай - приблизил переговоры между лидерами стран. 

"Но когда такая встреча будет, когда эта договоренность будет достигнута, рановато говорить", - добавил Тихий. 

Визит Кулебы в Китай

23 июля Кулеба прибыл в Китай по приглашению своего китайского коллеги Ван И. Во время переговоров стороны подняли вопрос войны Российской Федерации против Украины, а также двусторонние отношения Киева и Пекина.

Как рассказал Зеленский, Украина получила от Китая сигнал поддержки территориальной целостности и суверенитета.

Более подробно о визите Кулебы - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийМИД УкраиныКитайСи Цзиньпинь