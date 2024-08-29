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Візит Єрмака та Умєрова в США: проситимуть дозвіл бити по РФ далекобійними ракетами, - CNN

Фото: прапор США (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Цього тижня Андрій Єрмак, глава Офісу президента, та міністр оборони України Рустем Умеров, проведуть зустрічі з представниками адміністрації Джо Байдена, прагнучи переконати Сполучені Штати зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомив український депутат CNN на умовах анонімності, українська сторона підготує список стратегічних цілей на території Росії, які необхідно атакувати для зміни ходу війни на користь України.

Зокрема, зазначається, що міністр оборони Умеров проведе зустріч з американським колегою Ллойдом Остіном у п’ятницю. Однак, із ким саме зустрінеться Андрій Єрмак, наразі невідомо.

Також видання нагадало, що раніше Україна вже успішно використовувала далекобійну американську зброю, зокрема тактичні ракетні системи ATACMS, для знищення російської ППО в окупованому Криму. Тоді США це схвалили, однак сьогодні у Білому домі побоюються "ескалації". 

"Ми вважаємо удари вглиб російської території американською зброєю не більш провокаційними, ніж удари американською зброєю по російській території поблизу кордону...І те, і інше - російська територія, і немає різниці, наскільки глибоко розташовані цілі", - пояснив український депутат виданню.

Зазначається, що українські посадовці сподіваються на розуміння США аргументів України.

Застосування далекобійних ракет США по території РФ

Раніше видання Politico повідомляло, що Україна надасть високопосадовцям національної безпеки США список воєнних цілей великої дальності на території Росії.

Нагадаємо, нещодавно президент США Джо Байден заявив про надання Україні нового пакета допомоги.

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