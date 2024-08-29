Визит Ермака и Умерова в США: будут просить разрешение бить по РФ дальнобойными ракетами, - CNN

Как сообщил украинский депутат CNN на условиях анонимности, украинская сторона подготовит список стратегических целей на территории России, которые необходимо атаковать для изменения хода войны в пользу Украины.

В частности, отмечается, что министр обороны Умеров проведет встречу с американским коллегой Ллойдом Остином в пятницу. Однако с кем именно встретится Андрей Ермак, пока неизвестно.

Также издание напомнило, что ранее Украина уже успешно использовала дальнобойное американское оружие, в том числе тактические ракетные системы ATACMS для уничтожения российской ПВО в оккупированном Крыму. Тогда США это одобрили, однако сегодня в Белом доме опасаются "эскалации".

"Мы считаем удары вглубь российской территории американским оружием не более провокационными, чем удары американским оружием по российской территории вблизи границы... И то и другое - российская территория, и нет разницы, насколько глубоко расположены цели", - пояснил украинский депутат изданию.

Отмечается, что украинские должностные лица надеются на понимание США аргументов Украины.

Применение дальнобойных ракет США по территории РФ