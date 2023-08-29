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Візит Ердогана до Путіна: ЗМІ назвали нову дату переговорів та розкрили деталі

Вівторок 29 серпня 2023 10:32
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Візит Ердогана до Путіна: ЗМІ назвали нову дату переговорів та розкрили деталі Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та російський диктатор Володимир Путін (коллаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Переговори президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та російського диктатора Володимира Путіна відбудуться у Сочі 4 вересня. Головною темою стане "зернова угода".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецький телеканал Habertürk.

Як повідомили джерела телеканалу, Путін та Ердоган планують обговорити нову формулу для "зернової угоди".

Цю формулу, як зазначається, намагатиметься виробити глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Минулого тижня він відвідав Україну і незабаром має прибути на переговори до Москви.

Після цього Анкара обговорить варіанти з ООН і виробить нову формулу, яка "може бути обговорена Ердоганом та Путіним".

Зустріч Ердогана та Путіна

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Путін може відвідати Туреччину у серпні для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими. Згодом стало відомо, що Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі із диктатором.

Видання Bloomberg стверджувало, що Ердоган та Путін зустрінуться на території РФ 8 вересня, після чого турецький лідер вирушить до Індії для участі в саміті G7 у Нью-Делі.

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