Визит Эрдогана к Путину: СМИ назвали новую дату переговоров и раскрыли детали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкий телеканал Habertürk .

Как сообщили источники телеканала, Путин и Эрдоган планируют обсудить новую формулу для "зернового соглашения".

Эту формулу, как отмечается, постарается выработать глава МИД Турции Хакан Фидан. На прошлой неделе он посетил Украину и скоро должен прибыть на переговоры в Москву.

После этого Анкара обсудит варианты из ООН и выработает новую формулу, которая "может быть обсуждена Эрдоганом и Путиным".

Встреча Эрдогана и Путина

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления "зернового соглашения" и обмена пленными. Позже стало известно, что Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с диктатором.

Издание Bloomberg утверждало, что Эрдоган и Путин встретятся на территории РФ 8 сентября, после чего турецкий лидер отправится в Индию для участия в саммите G7 в Нью-Дели.