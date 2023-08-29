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Визит Эрдогана к Путину: СМИ назвали новую дату переговоров и раскрыли детали

Вторник 29 августа 2023 10:32
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Визит Эрдогана к Путину: СМИ назвали новую дату переговоров и раскрыли детали Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского диктатора Владимира Путина пройдут в Сочи 4 сентября. Главной темой станет "зерновое соглашение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкий телеканал Habertürk.

Как сообщили источники телеканала, Путин и Эрдоган планируют обсудить новую формулу для "зернового соглашения".

Эту формулу, как отмечается, постарается выработать глава МИД Турции Хакан Фидан. На прошлой неделе он посетил Украину и скоро должен прибыть на переговоры в Москву.

После этого Анкара обсудит варианты из ООН и выработает новую формулу, которая "может быть обсуждена Эрдоганом и Путиным".

Встреча Эрдогана и Путина

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления "зернового соглашения" и обмена пленными. Позже стало известно, что Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с диктатором.

Издание Bloomberg утверждало, что Эрдоган и Путин встретятся на территории РФ 8 сентября, после чего турецкий лидер отправится в Индию для участия в саммите G7 в Нью-Дели.

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Российская Федерация Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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