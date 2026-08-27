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Візит директора ЦРУ до Москви не вплинув на оцінку загрози від Росії, - президент Латвії

16:50 27.08.2026 Чт
2 хв
НАТО залишається поруч, але ризики не зникають
aimg Сергій Козачук
Візит директора ЦРУ до Москви не вплинув на оцінку загрози від Росії, - президент Латвії Фото: президент Латвії Едгар Рінкевич ( flickr.com/eda_dfae)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Президент Латвії Едгар Рінкевич запевнив громадян у відсутності безпосереднього ризику вторгнення Росії, однак влада оголошує надзвичайну ситуацію у східному прикордонні через загрозу диверсій, кібератак та непізнаних БПЛА.

Про це заявив радник президента Мартінш Дрегеріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LETA/Otkrito.

Ситуація на кордоні та запобіжні заходи

У ризькій адміністрації наголошують, що оцінка прямої військової загрози країні не змінилася. Проте зберігається висока ймовірність гібридних операцій з боку РФ, з якими Латвія та союзники по НАТО стикаються регулярно.

"Ми високо оцінюємо політичні, дипломатичні та військові зусилля союзників по НАТО, зокрема США, спрямовані на зміцнення регіональної безпеки", - підкреслив Мартінш Дрегеріс.

З огляду на це Міністерство клімату та енергетики Латвії підготувало проєкт розпорядження про оголошення надзвичайної ситуації до 1 грудня у східних прикордонних районах.

Заходи стосуватимуться охорони здоров'я, енергопостачання та водного господарства.

Рішення обґрунтовують ризиками ескалації з боку РФ, а також випадками фіксації безпілотників та інших невідомих об'єктів у повітряному просторі поблизу кордону.

Візит глави ЦРУ до Москви

Оцінка безпекової ситуації відбулася на тлі повідомлень про нерозголошений візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Під час поїздки очільник американської розвідки застеріг російську сторону від нападу на країни НАТО та ескалації щодо країн Балтії.

"Головною метою візиту було застерегти від ескалаційних дій щодо країн Балтії", - цитує видання Politico своє поінформоване джерело.

За даними ЗМІ, глава ЦРУ також закликав Москву зменшити військову та економічну підтримку Ірану.

Зустріч спецслужб у Москві та позиція України

Нагадаємо, раніше директор російської зовнішньої розвідки Сергій Наришкін вперше підтвердив факт проведення перемовин з очільником ЦРУ Джоном Реткліффом у Москві, назвавши зустріч спецслужб буденною справою.

Водночас у Києві також відреагували на ці контакти. Як заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, під час візиту глави ЦРУ до Росії війна в Україні була серед тем обговорення.

Окрім цього, раніше американські ЗМІ повідомляли, що представник США під час візиту застерігав Кремль від ескалації щодо країн Балтії.

Сусідні держави регулярно фіксують гібридні загрози та вживають заходів для захисту східних кордонів НАТО.

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