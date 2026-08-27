Візит директора ЦРУ до Москви не вплинув на оцінку загрози від Росії, - президент Латвії

Президент Латвії Едгар Рінкевич запевнив громадян у відсутності безпосереднього ризику вторгнення Росії, однак влада оголошує надзвичайну ситуацію у східному прикордонні через загрозу диверсій, кібератак та непізнаних БПЛА.

Про це заявив радник президента Мартінш Дрегеріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LETA/Otkrito .

Ситуація на кордоні та запобіжні заходи

У ризькій адміністрації наголошують, що оцінка прямої військової загрози країні не змінилася. Проте зберігається висока ймовірність гібридних операцій з боку РФ, з якими Латвія та союзники по НАТО стикаються регулярно.

"Ми високо оцінюємо політичні, дипломатичні та військові зусилля союзників по НАТО, зокрема США, спрямовані на зміцнення регіональної безпеки", - підкреслив Мартінш Дрегеріс.

З огляду на це Міністерство клімату та енергетики Латвії підготувало проєкт розпорядження про оголошення надзвичайної ситуації до 1 грудня у східних прикордонних районах.

Заходи стосуватимуться охорони здоров'я, енергопостачання та водного господарства.

Рішення обґрунтовують ризиками ескалації з боку РФ, а також випадками фіксації безпілотників та інших невідомих об'єктів у повітряному просторі поблизу кордону.

Візит глави ЦРУ до Москви

Оцінка безпекової ситуації відбулася на тлі повідомлень про нерозголошений візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви.

Під час поїздки очільник американської розвідки застеріг російську сторону від нападу на країни НАТО та ескалації щодо країн Балтії.

"Головною метою візиту було застерегти від ескалаційних дій щодо країн Балтії", - цитує видання Politico своє поінформоване джерело.

За даними ЗМІ, глава ЦРУ також закликав Москву зменшити військову та економічну підтримку Ірану.