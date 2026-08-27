ua en ru
Чт, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Визит директора ЦРУ в Москву не повлиял на оценку угрозы от России, - президент Латвии

16:50 27.08.2026 Чт
2 мин
НАТО остается рядом, но риски не исчезают
aimg Сергей Козачук
Визит директора ЦРУ в Москву не повлиял на оценку угрозы от России, - президент Латвии Фото: президент Латвии Эдгар Ринкевич (flickr.com/eda_dfae)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заверил граждан в отсутствии непосредственного риска вторжения России, однако власти объявляют чрезвычайную ситуацию в восточной границе из-за угроз диверсий, кибератак и непознанных БПЛА.

Об этом заявил советник президента Мартинш Дрегерис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LETA/Otkrito.

Ситуация на границе и меры предосторожности

В рижской администрации подчеркивают, что оценка прямой военной угрозы стране не изменилась. Тем не менее, сохраняется высокая вероятность гибридных операций со стороны РФ, с которыми Латвия и союзники по НАТО сталкиваются регулярно.

"Мы высоко оцениваем политические, дипломатические и военные усилия союзников по НАТО, в том числе США, направленные на укрепление региональной безопасности", - подчеркнул Мартинш Дрегерис.

Учитывая это, Министерство климата и энергетики Латвии подготовило проект распоряжения об объявлении чрезвычайной ситуации до 1 декабря в восточных приграничных районах.

Мероприятия будут касаться здравоохранения, энергоснабжения и водного хозяйства.

Решения обосновывают рисками эскалации со стороны РФ, а также случаями фиксации беспилотников и других неизвестных объектов в воздушном пространстве вблизи границы.

Визит главы ЦРУ в Москву

Оценка ситуации безопасности состоялась на фоне сообщений о неразглашенном визите директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

Во время поездки глава американской разведки предостерег российскую сторону от нападения на страны НАТО и эскалации в отношении стран Балтии.

"Главной целью визита было обезопасить от эскалационных действий в отношении стран Балтии", - цитирует издание Politico свой информированный источник.

По данным СМИ, глава ЦРУ также призвал Москву снизить военную и экономическую поддержку Ирана.

Встреча спецслужб в Москве и позиция Украины

Напомним, ранее директор российской внешней разведки Сергей Нарышкин впервые подтвердил факт проведения переговоров с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом в Москве, назвав встречу спецслужб обыденным делом.

В то же время, в Киеве также отреагировали на эти контакты. Как заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, во время визита главы ЦРУ в Россию война в Украине была среди тем обсуждения.

Кроме того, ранее американские СМИ сообщали, что представитель США во время визита предостерег Кремль от эскалации в отношении стран Балтии.

Соседние государства регулярно фиксируют гибридные угрозы и принимают меры для защиты восточных границ НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Латвия Российская Федерация Президент Соединенные Штаты Америки ЦРУ НАТО
Новости
Обстрел "Эпицентра" в Харькове: как выглядит ТЦ после удара (фото, видео)
Обстрел "Эпицентра" в Харькове: как выглядит ТЦ после удара (фото, видео)
Аналитика
Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут
Роман Кот, Милан Лелич Вакансия номер один. Кто может стать послом Украины в США и какие вызовы его ждут