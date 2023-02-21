Візит Байдена до Києва: в "Укрзалізниці" розповіли подробиці поїздки президента США (фото)

Фото: Байден приїхав з візитом до України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Джо Байден 20 лютого здійснив свій перший візит до України у статусі президента США, приїхавши потягом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".