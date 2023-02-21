Визит Байдена в Киев: в "Укрзализныце" рассказали подробности поездки президента США (фото)

Фото: Байден приехал с визитом в Украину (Виталий Носач, РБК-Украина)

Джо Байден 20 февраля совершил свой первый визит в Украину в статусе президента США, приехав поездом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".