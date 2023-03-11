Для виживання енергосистеми потрібно забезпечити фінансовий баланс енергоринку, - експерт

Він вважає, що за теперішнього балансу генерації поточні ціни на електроенергію не покривають усіх потреб у ремонті енергосистеми.

"Попит на електроенергію зменшився приблизно на 35%, а структура споживачів змінилася - найбільша частка тепер належить домогосподарствам, яким електроенергія відпускається за пільговою ціною", - сказав Білявський.

За його словами для виживання енергосистеми потрібно забезпечити фінансову ліквідність енергоринків та усунути штучні спотворення, що існували до початку повномасштабного вторгнення.

Також, на думку експерта, потрібно підвищити культуру споживання електроенергії та децентралізувати й діджиталізувати об'єкти енергетики.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.