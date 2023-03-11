Для выживания энергосистемы необходимо обеспечить финансовый баланс энергорынка, - эксперт

Он считает, что при текущем балансе генерации текущие цены на электроэнергию не покрывают всех потребностей в ремонте энергосистемы.

"Спрос на электроэнергию уменьшился примерно на 35%, а структура потребителей изменилась - наибольшая доля теперь принадлежит домохозяйствам, которым электроэнергия отпускается по льготной цене", - сказал Белявский.

По его словам, для выживания энергосистемы нужно обеспечить финансовую ликвидность энергорынков и устранить существовавшие до начала полномасштабного вторжения искусственные искажения.

Также, по мнению эксперта, следует повысить культуру потребления электроэнергии и децентрализовать и диджитализировать объекты энергетики.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.