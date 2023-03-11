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Для выживания энергосистемы необходимо обеспечить финансовый баланс энергорынка, - эксперт

Фото: для выживания энергосистемы нужно обеспечить финансовый баланс энергорынка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабного вторжения спрос на электроэнергию снизился, а структура потребления изменилась. Это привело к финансовому дисбалансу на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента ассоциации энергетических компаний Energy Club Максима Белявского.

Он считает, что при текущем балансе генерации текущие цены на электроэнергию не покрывают всех потребностей в ремонте энергосистемы.

"Спрос на электроэнергию уменьшился примерно на 35%, а структура потребителей изменилась - наибольшая доля теперь принадлежит домохозяйствам, которым электроэнергия отпускается по льготной цене", - сказал Белявский.

По его словам, для выживания энергосистемы нужно обеспечить финансовую ликвидность энергорынков и устранить существовавшие до начала полномасштабного вторжения искусственные искажения.

Также, по мнению эксперта, следует повысить культуру потребления электроэнергии и децентрализовать и диджитализировать объекты энергетики.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что власти обсуждают отказ от ценовых ограничений на рынке электроэнергии, что позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.

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Электроэнергия