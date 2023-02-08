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Влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, - Герус

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Середа 08 лютого 2023 15:56
Влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, - Герус Фото: народний депутат Андрій Герус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Скасування цінових обмежень на ринку електроенергії дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

"Обговорювалася можливість не просто підняти price-cap, обговорювалася лібералізація ринку. Є price-cap на різних сегментах ринку. Є верхні price-cap, є нижні price-cap тощо. Можливо, весною з цього приводу вже будуть ухвалені певні рішення", - сказав він.

Герус вважає, що лібералізація може допомогти ринку, оскільки вона дасть можливість легше ремонтувати інфраструктуру, залучати інвестиції та будувати нову генерацію.

Він зазначив, що враховуючи інфляцію, збільшення вартості електроенергії для деяких категорій населення не стало б критичним навантаженням.

"На мій погляд, держава має субсидувати не все населення, а тільки ті верстви, які цього потребують. Якщо у людини є гроші на басейн з підігрівом, значить потенційно у неї є можливість платити за електроенергію більше", - підкреслив Герус.

Нагадаємо, Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) заявляє, що для якнайшвидшого відновлення пошкодженої внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури необхідно забезпечити ліквідність енергоринку.

Раніше Міжнародна торговельна палата закликала НКРЕКП до рішучих кроків для стабілізації ситуації, зокрема послаблення цінових обмежень.

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Андрій Герус Електроенергія
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