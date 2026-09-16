"Выжить невозможно": Марченко ответил, почему прожиточный минимум не соответствует фактическому

Прожиточный минимум в Украине не соответствует реальности, ведь выжить на заложенную сумму практически невозможно. Главной задачей правительства является отвязка других соцвыплат от этого показателя.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время представления проекта госбюджета в Верховной Раде.

По словам главы Минфина, нынешний размер прожиточного минимума является сугубо расчетным показателем и не отражает истинных потребностей граждан.

"На эту сумму средств можно только жить, выживать, и то, наверное, выжить невозможно. Поэтому он не соответствует действительности", - подчеркнул чиновник.

Сергей Марченко отметил, что правительство уже делает последовательные шаги по изменению ситуации.

"Ключевая задача - отвязать выплаты от размера прожиточного минимума. Тогда нам будет проще показать его фактический размер и на него ориентироваться", - отметил он.

Министр также подчеркнул, что Кабмин постоянно переформатирует выплаты и создает условия для их повышения.

В то же время он отметил, что этот процесс нуждается в поддержке нардепов, поскольку инициативы правительства не всегда находят надлежащий отклик в парламенте.