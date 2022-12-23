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Вижили там, де не витримав камінь. У Запорізькій області внаслідок удару окупантів постраждали діти

Фото: У Запорізькій області внаслідок удару окупантів постраждали діти (t.me/starukhofficial)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти 22 грудня обстріляли Запорізьку область. Унаслідок атаки противника посраждали двоє неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Олександра Старуха.

Ворожа ракета влучила у будинок, де саме перебували діти.

"Сьогодні ворог вирішив поховати двох хлопчаків. Живцем. Ракета вдарила по їх дому. Вони витримали, стіна - ні. Двоє героїв, 3 і 15 років. Вони вижили там, де не витримав камінь. Вони будуть жити, бо мусять. Вони переможуть!" - зазначив Старух.

Нагадаємо, 22 грудня вранці російські окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав у Херсонській області. Внаслідок атаки пошкоджено електромережі та газопроводи.

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