RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Выжили там, где не выдержал камень. В Запорожской области в результате удара оккупантов пострадали дети

Фото: В Запорожской области в результате удара оккупантов пострадали дети (t.me/starukhofficial)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты 22 декабря обстреляли Запорожскую область. В результате атаки противника пострадали двое несовершеннолетних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Вражеская ракета попала в дом, где как раз находились дети.

"Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена - нет. Двое героев, 3 и 15 лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!" - отметил Старух.

Напомним, 22 декабря утром российские оккупанты обстреляли из артиллерии село Станислав в Херсонской области. В результате атаки повреждены электросети и газопроводы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дітиЗапорожская областьВойна России против Украины