Росіяни з артилерії вдарили по Херсонській області: пошкоджено електромережі та газопроводи

Російські окупанти обстріляли з артилерії село Станіслав у Херсонській області. Внаслідок атаки пошкоджено електромережі та газопроводи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника ОП Кирила Тимошенка .

В результаті удару чоловік зазнав поранень, йому надається медична допомога.

Також було пошкоджено 10 будинків місцевих мешканців.

У селі вже почали ремонтні роботи, люди отримали матеріали, щоб максимально швидко прибрати наслідки пошкоджень.

Нагадаємо, вчора росіяни близько 60 разів обстріляли територію Херсонської області, загинула одна людина, ще шестеро цивільних поранено.

Внаслідок ворожого обстрілу Херсона було пошкоджено та зруйновано дві електропідстанції.

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