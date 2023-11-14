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Військову частину армії РФ у Краснодарському краї охопила пожежа (відео)

Архівне фото: у Росії горить військова частина (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У російському місті Курганинськ сьогодні, 14 листопада, спалахнула пожежа на території місцевої військової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ASTRA.

"Військова частина горить у Курганинську Краснодарського краю", - йдеться у повідомленні.

Фото: Пожежа (t.me/astrapress)

Про це повідомляють місцеві жителі. 

"Судячи з повідомлень у місцевому чаті, може йтися про пожежу на лісопилці на території частини. Підтверджень немає", - пише ASTRA.

В інтернеті є інформація, що на території міста знаходяться:

  • 242-й окремий мостовий залізничний батальйон;
  • 211-й окремий залізничний батальйон механізації.

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Так, нещодавно палало у Курську, але причини пожежі невідомі. У місті помітили стовп чорного диму.

Також у російському Ростові-на-Дону горів склад. У мережі повідомляли, що вогонь не могли довго загасити, бо пожежним машинам не вистачало запасу води.

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Російська ФедераціяПожежаКраснодарский край