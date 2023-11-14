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Воинскую часть армии РФ в Краснодарском крае охватил пожар (видео)

Архивное фото: в России горит военная часть (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В российском городе Курганинск сегодня, 14 ноября, вспыхнул пожар на территории местной воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ASTRA.

"Воинская часть горит в Курганинске Краснодарского края", - говорится в сообщении.

Фото: Пожар (t.me/astrapress)

Об этом сообщают местные жители.

"Судя по сообщениям в местном чате, речь может идти о пожаре на лесопилке на территории части. Подтверждений нет", - пишет ASTRA.

В интернете есть информация, что на территории города находятся:

  • 242-й отдельный мостовой железнодорожный батальон;
  • 211-й отдельный железнодорожный батальон механизации.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и т.п.

Да, недавно пылало в Курске, но причины пожара неизвестны. В городе был замечен столб черного дыма.

Также в российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.

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Российская ФедерацияПожарКраснодарский край