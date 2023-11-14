Воинскую часть армии РФ в Краснодарском крае охватил пожар (видео)

В российском городе Курганинск сегодня, 14 ноября, вспыхнул пожар на территории местной воинской части.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ASTRA.
"Воинская часть горит в Курганинске Краснодарского края", - говорится в сообщении.
Фото: Пожар (t.me/astrapress)
Об этом сообщают местные жители.
"Судя по сообщениям в местном чате, речь может идти о пожаре на лесопилке на территории части. Подтверждений нет", - пишет ASTRA.
В интернете есть информация, что на территории города находятся:
В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и т.п.
Да, недавно пылало в Курске, но причины пожара неизвестны. В городе был замечен столб черного дыма.
Также в российском Ростове-на-Дону горел склад. В сети сообщалось, что огонь не могли долго потушить, потому что пожарным машинам не хватало запаса воды.
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