Військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн: як працює нова функція в "Резерв+"

Як "працює" запит на проходження ВЛК онлайн

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розповіли, що тепер військовозобов'язані особи можуть самостійно подавати запит на проходження ВЛК онлайн через застосунок "Резерв+", що:

спрощує процес;

економить час.

Процес проходження ВЛК стає простішим (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

"Раніше направлення на ВЛК можна було отримати тільки в паперовій формі, відвідавши ТЦК. Тепер достатньо авторизуватися в "Резерв+" і подати запит", - пояснили українцям.

Як тепер можна подавати запит на ВЛК (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

Зазначається, що в такому разі людина отримає сповіщення з усіма деталями:

номером направлення;

адресою медичного закладу;

датою реєстрації.

Направлення на ВЛК можна отримати онлайн (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

Уточнюється, що ця функція доступна військовозобов'язаним, які самостійно хочуть пройти огляд на придатність до служби, без повістки.

Хто може подати запит онлайн запит на проходження ВЛК (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

"Якщо ви вже отримали повістку - наразі необхідно відвідати ТЦК особисто", - додали у прес-службі ТЦК.

Проходження ВЛК раніше (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

Повідомляється також, що після проходження ВЛК йти у ТЦК не потрібно.

"Дані автоматично передаються в ТЦК через реєстр "Оберіг". Оновлений військово-обліковий документ ви відправляєте в "Резерв+", - пояснили громадянам.

Процедура проходження ВЛК тепер (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

У ТЦК повідомили також, що електронне направлення буде дійсним впродовж 30 днів. Після цього можна буде подати новий запит.

При цьому паперові направлення також залишаються.

"Якщо у вас немає жодної можливості смартфона, ви можете отримати паперове направлення, як і раніше. Важливо: повістки на проходження ВЛК залишаються паперовими, як і раніше. Електронна повістка в законодавстві не передбачена", - підсумували у ТЦК.

Проце запису на ВЛК онлайн (інфографіка: facebook.com/SumTCK)