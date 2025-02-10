UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Військовозобов'язані можуть подавати запит на ВЛК онлайн: як працює нова функція в "Резерв+"

Подати запит на ВЛК можна онлайн через "Резерв+" (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Військовозобов'язані громадяни в Україні отримали можливість самостійно подавати запит на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Зробити це можна онлайн - за допомогою застосунку "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Сумського обласного ТЦК та СП у Facebook.

Як "працює" запит на проходження ВЛК онлайн

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) розповіли, що тепер військовозобов'язані особи можуть самостійно подавати запит на проходження ВЛК онлайн через застосунок "Резерв+", що:

  • спрощує процес;
  • економить час.

Процес проходження ВЛК стає простішим (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

"Раніше направлення на ВЛК можна було отримати тільки в паперовій формі, відвідавши ТЦК. Тепер достатньо авторизуватися в "Резерв+" і подати запит", - пояснили українцям.

Як тепер можна подавати запит на ВЛК (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

Зазначається, що в такому разі людина отримає сповіщення з усіма деталями:

  • номером направлення;
  • адресою медичного закладу;
  • датою реєстрації.

Направлення на ВЛК можна отримати онлайн (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

Уточнюється, що ця функція доступна військовозобов'язаним, які самостійно хочуть пройти огляд на придатність до служби, без повістки.

Хто може подати запит онлайн запит на проходження ВЛК (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

"Якщо ви вже отримали повістку - наразі необхідно відвідати ТЦК особисто", - додали у прес-службі ТЦК.

Проходження ВЛК раніше (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

Повідомляється також, що після проходження ВЛК йти у ТЦК не потрібно.

"Дані автоматично передаються в ТЦК через реєстр "Оберіг". Оновлений військово-обліковий документ ви відправляєте в "Резерв+", - пояснили громадянам.

Процедура проходження ВЛК тепер (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

У ТЦК повідомили також, що електронне направлення буде дійсним впродовж 30 днів. Після цього можна буде подати новий запит.

При цьому паперові направлення також залишаються.

"Якщо у вас немає жодної можливості смартфона, ви можете отримати паперове направлення, як і раніше. Важливо: повістки на проходження ВЛК залишаються паперовими, як і раніше. Електронна повістка в законодавстві не передбачена", - підсумували у ТЦК.

Проце запису на ВЛК онлайн (інфографіка: facebook.com/SumTCK)

"Резерв+" в Україні

Нагадаємо, застосунок "Резерв+" почав свою роботу 16 травня 2024 року (в день, коли набув чинності новий закон про мобілізацію). Він став, по суті, електронним кабінетом для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного додатку.

Спершу в "Резерв+" можна було оновити свої облікові дані, а також створити електронний військово-обліковий документ (який має спеціальний QR-код).

У жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.

У листопаді у "Резерв+" дозволили оформлювати відстрочку від мобілізації для певних категорій осіб.

Читайте також детальніше про функції та можливості застосунку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
служба в арміїТЦКВЛКмедосмотрВійськовийДодаток