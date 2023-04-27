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З військової бази на півночі окупованого Криму забрали військову техніку, - CNN

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 12:06
З військової бази на півночі окупованого Криму забрали військову техніку, - CNN Фото: військова база у Медведівці, Крим, 11 лютого. (Maxar Technologies)
Автор: Олександр Білоус

Супутникові знімки показують, що з ключової бази на півночі Криму забрали військову техніку. Раніше на об'єкті біля села Медведівка та неподалік кордону з Херсонською областю розміщувалася значна кількість бронетехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На знімках із супутника Європейського Союзу Sentinel 2 від 21 січня 2023 року видно велику кількість російського обладнання. На зображеннях Maxar з вищою роздільною здатністю від 11 лютого 2023 року видно десятки одиниць бронетехніки, у тому числі танки та артилерійські гармати.

З військової бази на півночі окупованого Криму забрали військову техніку, - CNN

База у Медведівці, вид зверху 21 січня (Copernicus Sentinel-2)

На нових знімках, зроблених європейським супутником Sentinel 2 видно, що більшої частини цих машин на базі більше немає.

З військової бази на півночі окупованого Криму забрали військову техніку, - CNN

База у Медведівці, вид зверху 27 березня (Copernicus Sentinel-2)

Як зазначає CNN, поки не зовсім зрозуміло, чому Москва передислокувала обладнання і куди, але раніше цього місяця представники адміністрації в Криму дали зрозуміти, що очікують на контрнаступ України на півострів.

"Я вважаю рішення про будівництво оборонних споруд у Криму та на підступах до півострова правильним і виправданим", - заявив 11 квітня призначений Росією кримський "губернатор" Сергій Аксьонов.

На знімках Maxar з 11 по 16 лютого видно велике скупчення оборонних споруд біля Медведівки, у тому числі мережу траншей та клиноподібних протитанкових бетонних загороджень, відомих як "зуби дракона". Одне зображення Maxar від 3 січня показує, що на початку року укріплення були набагато меншими.

"Загалом можу сказати, що наші збройні сили збудували сучасну, глибоко ешелоновану оборону, - сказав Аксьонов 11 квітня. - Це не означає, що вони обов'язково будуть використані за прямим призначенням. Нам потрібно було готуватися до будь-якого сценарію, і ми це зробили".

У світлі коментарів Аксьонова експерти припустили, що виведення російської військової техніки з бази в Медведівці може бути пов'язане з оборонними операціями перед українським контрнаступом, зазначає CNN.

Нагадаємо, головнокомандувач збройних сил США в Європі генерал Крістофер Каволі заявив, що Збройні сили України перебувають у хорошій позиції для контрнаступу .

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