С военной базы на севере оккупированного Крыма увезли военную технику, - CNN

Спутниковые снимки показывают, что с ключевой базы на севере Крыма увезли военную технику. Ранее на объекте у села Медведовка и недалеко от границы с Херсонской областью размещалось значительное количество бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На снимках со спутника Европейского Союза Sentinel 2 от 21 января 2023 года видно большое количество российского оборудования. На изображениях Maxar с более высоким разрешением от 11 февраля 2023 года видны десятки единиц бронетехники, в том числе танки и артиллерийские орудия.

База в Медведовке, вид сверху 21 января (Copernicus Sentinel-2)

На новых снимках, сделанных европейским спутником Sentinel 2, видно, что большей части этих машин на базе больше нет.

База в Медведовке, вид сверху 27 марта (Copernicus Sentinel-2)

Как отмечает CNN, пока не совсем понятно, почему Москва передислоцировала оборудование и куда, но ранее в этом месяце представители администрации в Крыму дали понять, что ожидают контрнаступления Украины на полуостров.

"Я считаю решение о строительстве оборонительных сооружений в Крыму и на подступах к полуострову правильным и оправданным", - заявил 11 апреля назначенный Россией крымский "губернатор" Сергей Аксенов.

На снимках Maxar с 11 по 16 февраля видно большое скопление оборонительных сооружений возле Медведовки, в том числе сеть траншей и клиновидных противотанковых бетонных заграждений, известных как "зубы дракона". Одно изображение Maxar от 3 января показывает, что в начале года укрепления были намного меньше.

"В целом могу сказать, что наши вооруженные силы выстроили современную, глубоко эшелонированную оборону, - сказал Аксенов 11 апреля. - Это не значит, что они обязательно будут использованы по прямому назначению. Нам нужно было готовиться к любому сценарию, и мы это сделали".

В свете комментариев Аксенова эксперты предположили, что вывод российской военной техники с базы в Медведевке может быть связан с оборонительными операциями перед украинским контрнаступлением, отмечает CNN.