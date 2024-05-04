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Військовослужбовці ЗСУ тепер можуть обрахувати свою зарплату онлайн

Україна, Субота 04 травня 2024 18:14
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Військовослужбовці ЗСУ тепер можуть обрахувати свою зарплату онлайн Фото: Міноборони запустило онлайн-калькулятор зарплати ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військові тепер можуть онлайн обрахувати своє забезпечення. Для цього Міністерство оборони запустило спеціальний калькулятор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони.

Як розповіли в Міноборони, на запущеній онлайн-платформі можна розрахувати грошове забезпечення за основними видами виплат військовослужбовцям ЗСУ, а також отримати інформацію щодо:

  • нарахування та виплати грошового забезпечення,
  • одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності чи загибелі військового,
  • інших соціальних гарантій військових та членів їх сімей.

Щоб скористатися онлайн калькулятором, достатньо перейти за посиланням. Після цього бійцям потрібно буде вказати вид проходження служби, звання та інші дані, які необхідні для обрахунку грошового забезпечення.

Калькулятор обраховує не лише загальний розмір забезпечення бійця ЗСУ, але й те, скільки він отримає "на руки" після сплати військового збору.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Юрій Джигир заявляв, що утримання одного військового ЗСУ обходиться державі в 1,2 млн гривень. Як уточнювали в Міноборони, йдеться про загальний розмір витрат за рік.

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