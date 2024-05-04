Военнослужащие ВСУ теперь могут рассчитать свою зарплату онлайн

Украинские военные теперь могут онлайн рассчитать свое обеспечение. Для этого Министерство обороны запустило специальный калькулятор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны .

Как рассказали в Минобороны, на запущенной онлайн-платформе можно рассчитать денежное обеспечение по основным видам выплат военнослужащим ВСУ, а также получить информацию о:

начислении и выплате денежного обеспечения,

единовременной денежной помощи в случае установления инвалидности или гибели военного,

других социальных гарантий военных и членов их семей.

Чтобы воспользоваться калькулятором онлайн, достаточно перейти по ссылке. После этого бойцам нужно будет указать вид прохождения службы, звание и другие данные, необходимые для расчета денежного довольствия.

Калькулятор рассчитывает не только общий размер обеспечения бойца ВСУ, но и то, сколько он получит "на руки" после уплаты военного сбора.