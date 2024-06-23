Військовослужбовці та ветерани зможуть безкоштовно лікуватись в стоматолога: як це працюватиме

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови КМУ від 27 лютого 2024 року № 212 "Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".

Відповідно до даних змін отримати безоплатні послуги із планової стоматологічної допомоги можуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

За даними міністерства, йдеться про надання таких стоматологічних послуг як пломбування, видалення та відновлення зубів.

Отримати послуги можна буде один раз на рік, а загальна їхня вартість не повинна перевищувати 24 952 гривень. На ці потреби Мінветеранів спрямовав 1 мільярд гривень.

Як це працюватиме

Національною службою здоров’я України буде розроблено форму договору для медичних закладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту.

За безкоштовною послугою ветеран або учасник бойових дій зможе звернутися саме у той заклад, який має такий контракт.

Своєю чергою законтрактовані заклади отримуватимуть компенсацію за такі надані послуги.