Як військовим у Києві отримати безкоштовне лікування зубів: інструкція

У Києві військовослужбовцям пропонують безкоштовне стоматологічне лікування. Максимальна сума за послуги становить 15 000 гривень на рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА .

Які послуги компенсують

Захисники та захисниці можуть отримати компенсації за 63 надані лікувальні та хірургічні стоматологічні послуги. До цього переліку входять:

екстракція зуба III ступеня складності з викроюванням слизово-періостального клаптя, випилюванням фрагмента кортикальної пластинки альвеолярного паростка; напівретенція; ретенція

екстракція зуба III ступеня складності (горизонтальне положення); І ступеня складності; II ступеня складності

знеболювання інфільтраційним анестетиком типу "Убістезин форте" та "Артифрин-Здоров'я форте"

знеболювання провідниковим анестетиком типу "Убістезин форте" та "Артифрин-Здоров'я форте"

зняття швів

лікування альвеоліту кюретажем ямки

медикаментозне лікування альвеоліту, перікоронариту

накладання швів після видалення зуба

припинення кровотечі після видалення зуба

промивання капюшона (при перикоронариті)

резекція капюшона

розкриття абсцесу, дренування

первинний огляд хворого в хірургії (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту

первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування)

видалення постійної чи тимчасової пломби

вилучення стороннього тіла з каналу зуба

відновлення анатомічної форми зуба (діастема, трема, аномалії положення зубів, клиноподібні дефекти, ерозія, патологічне стирання) матеріалом типу "Спектрум" (лікування зуба та знеболення сплачується додатково)

відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою світлополімерного матеріалу типу "Спектрум" чи композитного матеріалу типу "Терафіл 21"

відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою світлополімерного матеріалу типу "Спектрум" чи "Терафіл 21"

екстирпація пульпи з одного кореня зуба

зняття зубного каменя, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів

механічна та антисептична обробка одного каналу кореня зуба (роторними інструментами)

механічна та антисептична обробка одного каналу кореня зуба

лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота

препарування та обробка каріозної порожнини зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби)

препарування та обробка каріозної порожнини зуба при поверхневому та середньому карієсі (без накладання пломби)

розробка анатомічно складного (облітерованого) каналу кореня зуба

накладання девіталізувальної пасти та пов'язки

накладання ізолювальної прокладки під час лікування карієсу та його ускладнень під постійну пломбу матеріалом типу "Riva SC", "Адгезор" чи "Джен-Лайн"

пломбування зуба під час лікування карієсу та його ускладнень з цементу типу "Ketak Molar", зі світлополімерного матеріалу типу "Спектрум" чи "Latelux", з композитного матеріалу типу "Терафіл 21", зі склоіономерного матеріалу типу "Фуджи IX" (лікування зуба, накладання та знеболювання сплачуються додатково)

накладання тимчасової пломби

пломбування одного каналу кореня зуба пастою на основі гідроксиду кальцію матеріалом типу "Calcisole C"

заповнення одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується типу Ендокорт, та гутаперчевими штифтами чи типу Резодонт

некротомія, розкриття та розширення порожнини зуба

ампутація пульпи

розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується, або цементом

установка анкерного чи скловолоконного штифта

шинування чотирьох зубів шинувальною стрічкою та світлополімерним матеріалом типу "Спектрум"

ортопантомографія

рентгенографія зубів (радіовізіограф)

знеболювання інфільтраційне в терапії анестетиком типу "Убістезин форте", "Артифрин-Здоров'я форте"

знеболювання провідникове в терапії анестетиком типу "Убістезин форте", "Артифрин-Здоров'я форте"

комп'ютерна томограма однієї щелепи

Хто може отримати безкоштовне лікування

На отримання компенсації мають право:

учасники бойових дій

особи з інвалідністю внаслідок війни

учасники війни

постраждалі учасники Революції Гідності

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

члени сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України

Як отримати компенсацію

Щоб отримати компенсацію, потрібно звернутися до комунальної бюджетної установи "Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ мілітарі хаб" та надати:

копію паспорта громадянина України (ID картку з довідкою про внесення відомостей до ЄДДР)

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП)

паперову форму витягу з реєстру територіальної громади, що містить інформацію про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) особи в Києві

копію документа, що підтверджує повноваження представника (в разі звернення через уповноваженого представника)

копію посвідчення встановленого зразка

копію довідки ВПО (за наявності)

оригінал чека сплачених стоматологічних послуг

номер банківського рахунку (IBAN)

Компенсацію надають за отримані в комунальному закладі охорони здоров'я визначені лікувальні та хірургічні стоматологічні послуги для пільгових категорій громадян.

Розмір компенсації визначається не може перевищувати 15 000 гривень на календарний рік.