Кому потрібен військовий квиток та як його оформити: інструкція

Через нові правила мобілізації в Україні військовозобов'язані віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-облікові документи. Крім того, що без них виникнуть питання у поліції та ТЦК, чоловіків можуть не прийняти на навчання чи роботу.

РБК-Україна розповідає, що треба зробити, щоб отримати воєнний квиток.

Кому потрібно мати військовий квиток

Згідно з правилами військового обліку, приймати на роботу або на навчання чоловіка призовного віку можна лише після підтвердження, що він стоїть на обліку. Для цього видаються військово-облікові документи:

для призовників (від 18 до 25 років) - посвідчення про приписку до призовної дільниці

до призовної дільниці для військовозобов'язаних, військових та резервістів - військовий квиток або тимчасове посвідчення

Військовий квиток видається під час зарахування в запас, призову на службу, зарахування до військового навчального закладу.

Військовий квиток обов'язково мають оформити військовозобов'язані віком від 25 до 60 років. І особи віком від 18 до 25 років, якщо раніше проходили строкову військову службу або закінчили військову кафедру.

Обов'язок оформити документ лежить на особі.

Як отримати військовий квиток

Щоб отримати військовий квиток, треба звернутися до територіального центру комплектування (ТЦК) за місцем проживання.

Також необхідно подати такі документи:

заява

копія паспорта та ідентифікаційного коду

копія документа про освіту (за наявності)

копія свідоцтва про шлюб (за наявності)

копія свідоцтва про народження дитини (за наявності)

військово-облікові документи у наявності (приписне свідоцтво)

медична карта

три фотографії 3х4

Докладнішу інформацію можна отримати у ТЦК за місцем проживання. Або звернувшись до кол-центру Міністерства оборони України.

Що буде, якщо не оформити військовий квиток

Отримання військового квитка - це обов'язок, а не право. Тому у разі настання призовного віку, закінчення військової кафедри чи проходження строкової служби слід з'явитися до ТЦК.

Ігнорування цієї вимоги задля уникнення мобілізації та уточнення облікових даних може спричинити відповідальність за порушення правил військового обліку відповідно до ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ця стаття передбачає відповідальність за порушення правил обліку призовниками, військовозобов'язаними та резервістами. У тому числі через те, що не став на облік протягом 7 днів за новим місцем проживання або вчасно не уточнив дані.

Відповідно до змін від 4 травня, порушення правил обліку тягне за собою штраф від 3 400 до 5 100 гривень.

Повторне порушення протягом року - від 5 100 до 8 500 гривень.

Однак через воєнний стан в Україні штрафи набагато вищі. Зокрема, за порушення у особливий період загрожує штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Зазначимо, відсутність військового квитка при собі може стати підставою для отримання повістки до ТЦК під час перевірки документів на вулиці, на блокпостах, у громадських місцях тощо. За неявку до ТЦК також загрожує адміністративна відповідальність.

Що відомо про електронний військовий квиток

З 18 травня 2024 року в Україні запустили додаток "Резерв+", за допомогою якого можна дистанційно оновити облікові дані.

Проте вже з 18 червня має запрацювати додатковий сервіс - цифровий військово-обліковий документ. Передбачається, що він буде генеруватися в застосунку з відповідним QR-кодом.

Відсканувавши код, можна буде отримати всю інформацію про військовозобов'язаного, призовника або резервіста. Зокрема, відомості про звання, спеціальність, військовий облік та результати медогляду.

Електронний військовий квиток матиме таку саму юридичну силу, як і паперовий. Достатньо буде пред'явити QR-код під час перевірки документів представниками ТЦК, поліції та прикордонної служби.