Военнослужащие и ветераны смогут бесплатно лечиться у стоматолога: как это будет работать

Украинские ветераны и военнослужащие смогут бесплатно получить услуги по плановой стоматологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кабинет министров внес изменения в постановление КМУ от 27 февраля 2024 года № 212 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по зубопротезированию отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

В соответствии с данными изменениями получить бесплатные услуги по плановой стоматологической помощи могут:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

военнослужащие, пока не получившие статус участника боевых действий, но продолжающие выполнять боевые задания.

По данным министерства, речь идет о предоставлении таких стоматологических услуг, как пломбирование, удаление и восстановление зубов.

Получить услуги можно будет раз в год, а общая их стоимость не должна превышать 24 952 гривен. На эти нужды Минветеранов направил 1 миллиард гривен.

Как это будет работать

Национальной службой здоровья Украины будет разработана форма договора для медицинских учреждений, желающих принять участие в реализации проекта.

За бесплатной услугой ветеран или участник боевых действий сможет обратиться именно в то заведение, у которого есть такой контракт.

В свою очередь законтрактованные заведения будут получать компенсацию за такие предоставленные услуги.