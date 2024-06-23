Военнослужащие и ветераны смогут бесплатно лечиться у стоматолога: как это будет работать
Украинские ветераны и военнослужащие смогут бесплатно получить услуги по плановой стоматологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Кабинет министров внес изменения в постановление КМУ от 27 февраля 2024 года № 212 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по зубопротезированию отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".
В соответствии с данными изменениями получить бесплатные услуги по плановой стоматологической помощи могут:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- военнослужащие, пока не получившие статус участника боевых действий, но продолжающие выполнять боевые задания.
По данным министерства, речь идет о предоставлении таких стоматологических услуг, как пломбирование, удаление и восстановление зубов.
Получить услуги можно будет раз в год, а общая их стоимость не должна превышать 24 952 гривен. На эти нужды Минветеранов направил 1 миллиард гривен.
Как это будет работать
Национальной службой здоровья Украины будет разработана форма договора для медицинских учреждений, желающих принять участие в реализации проекта.
За бесплатной услугой ветеран или участник боевых действий сможет обратиться именно в то заведение, у которого есть такой контракт.
В свою очередь законтрактованные заведения будут получать компенсацию за такие предоставленные услуги.
Напомним, ранее мы пошагово объясняли, как военным в Киеве получить бесплатное лечение зубов.
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