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Военнослужащие и ветераны смогут бесплатно лечиться у стоматолога: как это будет работать

Украина, Воскресенье 23 июня 2024 20:52
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Военнослужащие и ветераны смогут бесплатно лечиться у стоматолога: как это будет работать Фото: участники боевых действий смогут получить бесплатные услуги по плановой стоматологической помощи (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Украинские ветераны и военнослужащие смогут бесплатно получить услуги по плановой стоматологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Кабинет министров внес изменения в постановление КМУ от 27 февраля 2024 года № 212 "Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по зубопротезированию отдельных категорий лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".

В соответствии с данными изменениями получить бесплатные услуги по плановой стоматологической помощи могут:

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • военнослужащие, пока не получившие статус участника боевых действий, но продолжающие выполнять боевые задания.

По данным министерства, речь идет о предоставлении таких стоматологических услуг, как пломбирование, удаление и восстановление зубов.

Получить услуги можно будет раз в год, а общая их стоимость не должна превышать 24 952 гривен. На эти нужды Минветеранов направил 1 миллиард гривен.

Как это будет работать

Национальной службой здоровья Украины будет разработана форма договора для медицинских учреждений, желающих принять участие в реализации проекта.

За бесплатной услугой ветеран или участник боевых действий сможет обратиться именно в то заведение, у которого есть такой контракт.

В свою очередь законтрактованные заведения будут получать компенсацию за такие предоставленные услуги.

Напомним, ранее мы пошагово объясняли, как военным в Киеве получить бесплатное лечение зубов.

В то же время РБК-Украина также писала, как оформить военный билет.

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