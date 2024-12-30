Військовослужбовці можуть купувати квитки на поїзд через "Армія+": покрокова інструкція

Військовослужбовці тепер мають можливість купувати залізничні квитки зі спеціального резерву через смартфон за допомогою застосунку "Армія+". За кілька днів продажі квитків для військових виросли на 90%.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".

"Укрзалізниця" стала першою компанією, що приєдналася до сервісу підтримки військових "Плюси" від "Армія+", надавши доступ до квитків, які призначені виключно для військових.

Щоб купити квиток на поїзд військовослужбовцям потрібно:

завантажити та відкрити застосунок "Армія+"

обрати відповідний маршрут та придбайте до чотирьох квитків одночасно зі спецрезерву

обрати рейси, що прямують з/до міст, наближених до зони бойових дій, застосунку будуть показані всі вільні місця на підходящі рейси

підтвердити покупку та зберегти квиток – для цього потрібно зробити скриншот або надіслати його на власну електронну пошту, адже через систему захисту даних квитки не зберігаються автоматично

Також важливо пам’ятати, що квитки зі спецрезерву можна придбати за 5 діб до 6 годин до відправлення поїзда з початкової станції.

Сервіс доступний як у застосунку "Армія+", так і за посиланням: services.uz.gov.ua/military.

В "Укрзалізниці" розповідають, що впродовж останніх кількох днів залізничники фіксують суттєве збільшення попиту на квитки для військовослужбовців. Лише 26 грудня було виділено 770 місць для поїздок військових у найближчі дні — це на 90% більше, ніж у звичайний період.

У грудні загалом вже оформлено понад 14 тисяч місць зі спеціального резерву для захисників України.