Военнослужащие могут покупать билеты на поезд через "Армия+": пошаговая инструкция
Военнослужащие теперь имеют возможность покупать железнодорожные билеты из специального резерва через смартфон с помощью приложения "Армия+". За несколько дней продажи билетов для военных выросли на 90%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
"Укрзализныця" стала первой компанией, которая присоединилась к сервису поддержки военных "Плюсы" от "Армия+", предоставив доступ к билетам, которые предназначены исключительно для военных.
Чтобы купить билет на поезд, военнослужащим нужно:
- скачать и открыть приложение "Армия+"
- выбрать соответствующий маршрут и приобрести до четырех билетов одновременно из спецрезерва
- выбрать рейсы, следующие из/в города, приближенные к зоне боевых действий, приложении будут показаны все свободные места на подходящие рейсы
- подтвердить покупку и сохранить билет - для этого нужно сделать скриншот или отправить его на свою электронную почту, ведь из-за системы защиты данных билеты не сохраняются автоматически
Также важно помнить, что билеты из спецрезерва можно приобрести за 5 суток до 6 часов до отправления поезда с начальной станции.
Сервис доступен как в приложении "Армия+", так и по ссылке: services.uz.gov.ua/military.
В "Укрзализныце" рассказывают, что в течение последних нескольких дней железнодорожники фиксируют существенное увеличение спроса на билеты для военнослужащих. Только 26 декабря было выделено 770 мест для поездок военных в ближайшие дни - это на 90% больше, чем в обычный период.
В декабре в целом уже оформлено более 14 тысяч мест из специального резерва для защитников Украины.
Напомним, в конце декабря 2024 года в Украине в приложении "Армия+" запустили программу "Плюсы", которая предоставляет украинским военным ряд привилегий в повседневной жизни. По словам министра обороны Рустема Умерова, программа реализована благодаря сотрудничеству с бизнесом и уже охватывает 500 тысяч пользователей.
Среди преимуществ - специальный резерв железнодорожных билетов от "Укрзалізниці" и скидки на топливо и меню на АЗК от "Укрнафты". Программой могут воспользоваться военнослужащие ВСУ, Нацгвардии и Госспецтрансслужбы.
Ожидается, что со временем к проекту присоединятся другие национальные компании, а перечень преимуществ расширится, включая скидки на услуги и приоритетный доступ к культурным событиям.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.