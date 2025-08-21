На військовому кораблі США біля Окінави спалахнула масштабна пожежа: є постраждалі

Інцидент стався близько 16:00 за місцевим часом у середу на військовому кораблі ВМС США USS New Orleans, що стояв на якорі біля японської Окінави

Йдеться про десантний транспортний корабель, здатний перевозити понад 800 військовослужбовців і оснащений екіпажем понад 360 моряків.

За інформацією Берегової охорони Японії, яка допомагала гасити вогонь, повне ліквідування пожежі завершилося після 9:00 ранку четверга, і наразі триває розслідування для уточнення деталей.

Двоє постраждалих моряків отримали легкі травми та були доставлені до медичних закладів на борту корабля.

Пожежа спалахнула, коли USS New Orleans перебував на якорі біля військово-морської бази Вайт-Біч на східному узбережжі Окінави. Ця база є ключовим пунктом для збору морських піхотинців США та їхнього обладнання перед розгортанням на десантних кораблях. Довжина корабля складає 684 фути, а водотоннажність - 24 000 тонн.

Екіпажу USS New Orleans у гасінні пожежі допомагали моряки з іншого десантного корабля ВМС США USS San Diego, який також стояв на якорі біля Вайт-Біч.

Крім того, значну допомогу надали Берегова охорона Японії, Морські сили самооборони Японії та інші підрозділи ВМС США на Окінаві.