ua en ru
Чт, 21 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На військовому кораблі США біля Окінави спалахнула масштабна пожежа: є постраждалі

США, Четвер 21 серпня 2025 08:11
UA EN RU
На військовому кораблі США біля Окінави спалахнула масштабна пожежа: є постраждалі Ілюстративне фото: військовий корабель США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Біля узбережжя Окінави на американському десантному кораблі USS New Orleans понад 12 годин тривала пожежа, унаслідок якої постраждали двоє моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

Інцидент стався близько 16:00 за місцевим часом у середу на військовому кораблі ВМС США USS New Orleans, що стояв на якорі біля японської Окінави

Йдеться про десантний транспортний корабель, здатний перевозити понад 800 військовослужбовців і оснащений екіпажем понад 360 моряків.

За інформацією Берегової охорони Японії, яка допомагала гасити вогонь, повне ліквідування пожежі завершилося після 9:00 ранку четверга, і наразі триває розслідування для уточнення деталей.

Двоє постраждалих моряків отримали легкі травми та були доставлені до медичних закладів на борту корабля.

Пожежа спалахнула, коли USS New Orleans перебував на якорі біля військово-морської бази Вайт-Біч на східному узбережжі Окінави. Ця база є ключовим пунктом для збору морських піхотинців США та їхнього обладнання перед розгортанням на десантних кораблях. Довжина корабля складає 684 фути, а водотоннажність - 24 000 тонн.

Екіпажу USS New Orleans у гасінні пожежі допомагали моряки з іншого десантного корабля ВМС США USS San Diego, який також стояв на якорі біля Вайт-Біч.

Крім того, значну допомогу надали Берегова охорона Японії, Морські сили самооборони Японії та інші підрозділи ВМС США на Окінаві.

Нагадаємо, нещодавно на заводі US Steel у Клертоні, Пенсильванія, стався вибух, унаслідок якого одна людина загинула, десять отримали травми.

Також стало відомо, що в аеропорту Каліспелл-Сіті в Монтані, США два літаки зіштовхнулися на злітно-посадковій смузі, після чого один із них загорівся.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Пожежа
Новини
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Удар РФ по Мукачеву: кількість постраждалих суттєво зросла
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"