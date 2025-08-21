ua en ru
На военном корабле США возле Окинавы вспыхнул масштабный пожар: есть пострадавшие

Четверг 21 августа 2025 08:11
Автор: Оксана Гапончук

У побережья Окинавы на американском десантном корабле USS New Orleans более 12 часов продолжался пожар, в результате которого пострадали двое моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени в среду на военном корабле ВМС США USS New Orleans, стоявшем на якоре у японской Окинавы

Речь идет о десантном транспортном корабле, способном перевозить более 800 военнослужащих и оснащенном экипажем более 360 моряков.

По информации Береговой охраны Японии, которая помогала тушить огонь, полная ликвидация пожара завершилась после 9:00 утра четверга, и в настоящее время продолжается расследование для уточнения деталей.

Двое пострадавших моряков получили легкие травмы и были доставлены в медицинские учреждения на борту корабля.

Пожар вспыхнул, когда USS New Orleans находился на якоре возле военно-морской базы Уайт-Бич на восточном побережье Окинавы. Эта база является ключевым пунктом для сбора морских пехотинцев США и их оборудования перед развертыванием на десантных кораблях. Длина корабля составляет 684 фута, а водоизмещение - 24 000 тонн.

Экипажу USS New Orleans в тушении пожара помогали моряки с другого десантного корабля ВМС США USS San Diego, который также стоял на якоре у Уайт-Бич.

Кроме того, значительную помощь оказали Береговая охрана Японии, Морские силы самообороны Японии и другие подразделения ВМС США на Окинаве.

Напомним, недавно на заводе US Steel в Клертоне, Пенсильвания, произошел взрыв, в результате которого один человек погиб, десять получили травмы.

Также стало известно, что в аэропорту Калиспелл-Сити в Монтане, США два самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе, после чего один из них загорелся.

