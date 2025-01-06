Військовому Гнезділову, який публічно пішов у СЗЧ, продовжили арешт

Справа Гнезділова

Нагадаємо, 21 вересня Сергій Гнезділов, який у 2019 році долучився до лав ЗСУ, на своїй сторінці Facebook написав про те, що самовільно залишив військову частину (далі й на момет СЗЧ він командир відділення аеророзвідки 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади).

За його словами, він вчинив це нібито з метою "привернути увагу до необхідності ротацій для піхоти, а також до відсутності чітких термінів для служби".

Своєю чергою у 56 окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді відреагували на це та заявили, що вже призначили службове розслідування. Там також додали, що військовий "вчинив дії, які містять ознаки кримінального правопорушення".

9 жовтня стало відомо про затримання Гнезділова. За даними слідства, на початку вересня військовослужбовець був направлений до госпіталю для медогляду військово-лікарською комісією.

Однак на справді обстеження він не проходив та в медзакладі не перебував, а після завершення визначеного терміну ВЛК до місця несення служби не повернувся, навіть більше - впродовж двох тижнів фактично переховувався від правоохоронців, змінюючи місця та міста проживання.

Згодом адвокат військовослужбовця розповів в коментарі РБК-Україна, що Гнезділову повідомили про підозру в дезертирстві.

Вже 11 жовтня Печерський райсуд відправив його під варту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.