На тимчасово окупованих територіях посилюється мілітаризація школярів: нові заходи за участю Міноборони РФ спрямовані на формування лояльності та підготовку до військових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.
Росія продовжує посилювати мілітаризацію дітей на тимчасово окупованих територіях України. Нові ініціативи включають обов'язкову участь школярів у заходах із військовим ухилом.
З 1 грудня 2025 року на тимчасово окупованих територіях планується проведення так званого "військово-патріотичного диктанту" для школярів і студентів від 14 років.
Анонси заходу вже розміщені на ресурсах парамілітарної організації для дітей "Юнармія".
Керівництва навчальних закладів у Бердянську, Маріуполі та Мелітополі отримали інструкції забезпечити повну участь і фіксувати відсутніх.
Захід відбуватиметься за активної участі Міноборони РФ, що підкреслює масштаб мілітаризації дитинства на тимчасово окупованих територіях.
Кремль системно переорієнтує освітню систему на ідеологічну та військову обробку, формуючи в молоді лояльність до режиму та готовність до участі у військових діях.
Раніше підготовлений аналітичний звіт Центру детально описує методи, за допомогою яких Росія мілітаризує дітей, включно із заняттями, конкурсами та обов'язковою участю у військових акціях.
Експерти наголошують, що такі заходи порушують права дитини та створюють небезпечне середовище для їхнього виховання та розвитку.
Нагадуємо, що європейські ЗМІ повідомляють, що російські спецслужби здійснюють вербування в країнах ЄС, використовуючи дезінформацію та соціальні мережі, застосовуючи методи, аналогічні до тих, що використовувала ІДІЛ у 2013-2019 роках.
Зазначимо, що в соцмережах поширюються відео, на яких нібито українці виходять на протести та просять допомоги в Росії, однак Центр протидії дезінформації підтверджує, що це фейковий контент.