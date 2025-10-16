UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Військовий ЗСУ з Харківщини попався на схемі для ухилянтів (фото)

Фото: військовий ЗСУ з Харківщини попався на схемі для ухилянтів(zsu gov ua)
Автор: Ірина Глухова

Військовослужбовець однієї з частин Харківщини організував нелегальне переправлення чоловіків до Румунії. Його затримали поліцейські у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції у Києві.

Деталі схеми

Як розповіли у поліції, 39-річний військовий вирішив заробити на бажаючих уникнути служби в армії та організував незаконні "тури" до Європи.

"Для втілення нелегальної подорожі ділок розробив детальний план перевезення чоловіків та до дрібниць продумав їхнє маскування. Поїздка складалася із двох частин: переїзд з Києва до Буковини та безпосередній перетин кордону", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили правоохоронці, щоб реалізувати задумане чоловіки повинні були самостійно придбати військову форму та одягнути її в поїздку, а переправник - оформити документи про нібито службове відрядження псевдовійськового.

Це було необхідно для безперешкодного проїзду через блокпост. Для переконливості фігурант розповідав про свого знайомого, якому вдалося виїхати з країни за цією ж схемою.

Вартість "туру" становила 9 200 доларів. 

Переправника затримали одразу після отримання грошей. Під час обшуку у нього вилучили готівку, банківські картки та чорнові записи.

Що загрожує

Поліція повідомила фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через кордон чоловіку загрожує до дев’яти років позбавлення волі.

 
Фото: У Києві Нацполіція затримала військовослужбовця, який організовував нелегальне переправлення чоловіків до Румунії (kyiv.npu.gov.ua)
Читайте РБК-Україна в Google News
КиївХарківВиїзд за кордонМобілізація в Україні