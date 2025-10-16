Військовий ЗСУ з Харківщини попався на схемі для ухилянтів (фото)

Деталі схеми

Як розповіли у поліції, 39-річний військовий вирішив заробити на бажаючих уникнути служби в армії та організував незаконні "тури" до Європи.

"Для втілення нелегальної подорожі ділок розробив детальний план перевезення чоловіків та до дрібниць продумав їхнє маскування. Поїздка складалася із двох частин: переїзд з Києва до Буковини та безпосередній перетин кордону", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили правоохоронці, щоб реалізувати задумане чоловіки повинні були самостійно придбати військову форму та одягнути її в поїздку, а переправник - оформити документи про нібито службове відрядження псевдовійськового.

Це було необхідно для безперешкодного проїзду через блокпост. Для переконливості фігурант розповідав про свого знайомого, якому вдалося виїхати з країни за цією ж схемою.

Вартість "туру" становила 9 200 доларів.

Переправника затримали одразу після отримання грошей. Під час обшуку у нього вилучили готівку, банківські картки та чорнові записи.

Що загрожує

Поліція повідомила фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. За незаконне переправлення осіб через кордон чоловіку загрожує до дев’яти років позбавлення волі.