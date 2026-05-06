Військовий збір – на зарплати військових? В Раді готують зміни до Бюджетного кодексу

15:30 06.05.2026 Ср
2 хв
Кошти від військового збору планують акумулювати в спецфонді та використовувати лише на грошове забезпечення ЗСУ
aimg Анастасія Мацепа
Фото: військовий збір планують спрямовувати на виплати військовим (Getty Images)

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який передбачає спрямування військового збору на виплату грошового забезпечення військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови бюджетного комітету ВР Роксолани Підласої за підсумками засідання комітету.

Читайте також: Рада продовжила військовий збір на 3 роки після війни

Головне:

  • Військовий збір хочуть зараховувати до спецфонду держбюджету.
  • Кошти спрямовуватимуть виключно на зарплати військовим.
  • Йдеться про понад 200 млрд грн на рік.
  • Нові правила можуть запрацювати з 2027 року.

Комітет розглянув законопроєкт змін до Бюджетного кодексу №15167 та рекомендував Верховній Раді ухвалити його одразу в цілому. Розгляд у сесійній залі очікується 12 травня.

Документ передбачає, що з 1 січня 2027 року військовий збір зараховуватиметься не до загального, а до спеціального фонду державного бюджету. Це дозволить цільово спрямовувати ці кошти – виключно на виплату грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України.

Йдеться про значний фінансовий ресурс – понад 200 млрд грн щороку.

Наразі більшість надходжень загального фонду держбюджету і так спрямовується на оборону – як на виплати військовим, так і на закупівлю озброєння. Водночас новий підхід має зафіксувати цільове використання саме військового збору.

Очікується, що така модель стане особливо актуальною після завершення активної фази війни. Це пов’язано з можливим скороченням міжнародної фінансової допомоги та зростанням частки цивільних видатків бюджету.

Таким чином, закріплення військового збору за виплатами військовим має забезпечити стабільність фінансування грошового забезпечення у середньостроковій перспективі.

